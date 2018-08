Le Canada reste «optimiste» sur un accord d'ici vendredi

Le Canada a souligné jeudi à Washington qu'il restait optimiste sur la possibilité de trouver d'ici à vendredi un accord avec les États-Unis en vue d'un nouvel accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

À LIRE ÉGALEMENT

Un accord entre le Canada et les États-Unis semble à portée de main

«Just watch me»: Couillard hausse le ton et menace Ottawa

Le Canada «encouragé» par les progrès réalisés à Washington

«Je continue d'être optimiste», a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland, en réponse à un journaliste lui demandant si un accord était possible d'ici vendredi. Mme Freeland, qui mène les discussions dans la capitale fédérale pour la partie canadienne, a également relevé que «les deux parties étaient venues à la table des négociations animées d'une bonne volonté» pour conclure ces tractations qui durent depuis plus d'un an.