Le «Chaos» arrive bientôt à La Ronde

Le parc d’attractions La Ronde se prépare déjà à offrir de nouvelles sensations fortes aux Montréalais, pour la prochaine saison, avec un tout nouveau manège.

La nouvelle montagne russe géante en forme de boucle, nommée «Chaos», sera inaugurée à l'ouverture du parc en mai 2019. Il s’agit d’une boucle géante d'une hauteur de 21 mètres pouvant accueillir 24 passagers qui seront assis face à face.

«Les passagers seront balancés d'avant à l'arrière avant d'être entraînés plus haut, toujours plus haut alors que le manège s'engage dans une suite de tours sur 360 degrés à couper le souffle. À mi-chemin, le manège change de direction et laisse alors les passagers suspendus, tête en bas, tout au haut de la boucle pour des sensations fortes encore plus intenses», peut-on lire dans un communiqué publié jeudi.

Fiche technique de Chaos

Une seule boucle

Accueille jusqu’à 24 passagers

Hauteur de sept étages

Élève les passagers à 21 mètres d’altitude