Le pirate de Jennifer Lawrence condamné à huit mois de prison

Jennifer Lawrence a connu le cauchemar de voir des photos d'elle nue diffusées sur le web. George Garofano, qui a illégalement piraté les comptes privés Apple iCloud de la vedette et de Kate Upton, a été condamné à passer huit mois derrière les barreaux et a également reçu trois années de liberté conditionnelle.

Le jeune homme de 26 ans a plaidé coupable en avril, avouant s'être fait passer pour un membre de la sécurité en ligne d'Apple pour accéder aux noms d'utilisateur et aux mots de passe des actrices.

Il était l'une des quatre personnes accusées dans un scandale de piratage de célébrités, qui a débuté en 2014 et qui impliquait également Ariana Grande et Kirsten Dunst, selon TMZ.

La semaine dernière, il a supplié le juge responsable de son dossier de faire preuve de clémence dans sa condamnation après que les procureurs lui ont recommandé de passer 10 à 16 mois derrière les barreaux, affirmant qu'il avait appris de ses erreurs et accepté que ce qu'il faisait était «juridiquement et moralement inacceptable.»

«Cela me prendra du temps pour me pardonner, et je suis déçu de moi-même pour avoir blessé les victimes, ma famille et mes amis.» Il a également déclaré: « J'ai des remords pour quiconque aurait pu être touché par cela à tous les niveaux, public ou privé. C'est une partie de ma vie que je regretterai toujours, car cela n'a jamais été le reflet de qui je suis en tant qu'individu ».

George Garofano a également rappelé au juge qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec la justice auparavant.

Son avocat a ajouté: «Bien sûr, il était assez vieux pour savoir, même à l’époque, que ses agissements étaient inacceptables. Mais il se tient devant le tribunal comme un homme qui a mûri, a accepté ses responsabilités et n’a pas eu de démêlés avec la justice depuis».