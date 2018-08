Legault dénonce les millions empochés par les patrons de Bombardier

François Legault n’aurait jamais permis aux patrons de Bombardier, une entreprise qui était «au bord de la faillite», d’encaisser 78 M$ alors que la compagnie a été sauvée par de l’argent public.

«Philippe Couillard a permis à des gens qui étaient, disons la vérité, sur le bord de la faillite il n’y a pas longtemps, de faire 78 millions $ de profit en plus de leur salaire», a dénoncé le chef caquiste, jeudi, en marge d’une annonce à Rivière-du-Loup.

Le «Journal» a révélé jeudi matin que les hauts dirigeants de Bombardier devraient bientôt se partager cette somme en liquidant une partie de leurs options sur actions. François Legault estime que le gouvernement du Québec aurait dû interdire cette manœuvre lorsqu’il a fait son investissement de 1,3 milliard $ dans l’avionneur en 2015.

M. Legault s’en est pris directement à Alain Bellemare, le président et chef de la direction de Bombardier. «On se retrouve dans une situation où M. Bellemare, cette année, a reçu 13 millions $ de salaire et 18 millions $ de profit sur ses options pour une compagnie qui, il n’y a pas longtemps, était en grande difficulté financière», a-t-il déploré.

Le chef caquiste affirme que «normalement», lorsqu’une transaction financière importante est réalisée, on s’assure «que les dirigeants ne vont pas être capables à court terme de réaliser des profits en exerçant maintenant leurs options».

«Le gouvernement a investi 1,3 milliard $ et la Caisse de dépôt a injecté 2 milliards $. C’est à peu près la valeur en bourse de toute la compagnie. Ils auraient très bien pu dire, aucune option de dirigeants ne sera exercée avant cinq ans. C’est une mesure utilisée lors de financements importants», a dit M. Legault.

«Notre mauvais négociateur de premier ministre ne connaissait pas ça. Moi ça me choque au plus haut point, et ça me choque que M. Couillard ne sache pas comment négocier. Et ça se répète, il a donné 1 milliard $ de trop aux médecins spécialistes», a-t-il ajouté.