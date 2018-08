Lehouillier invoque la «vengeance» et un «règlement de compte»

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a brièvement réagi aux accusations de harcèlement psychologique qui pèsent contre lui en invoquant un «coup monté alimenté par sentiment de vengeance».



Le maire a fait une courte déclaration, jeudi matin, à la suite de la publication par Le Journal de plusieurs témoignages qui décrivent un climat de travail malsain au sein du cabinet du maire de Lévis et du dépôt de trois plaintes en harcèlement psychologique.



«Cela a toutes les apparences d’un coup monté alimenté par un sentiment de vengeance», a lancé le maire, qui a aussi indiqué que «nous vivons dans une société où il faut encourager les dénonciations et j'ai un profond respect pour les femmes et les hommes qui le font».



Il revient au directeur général de gérer cette situation, a-t-il commenté.



«Je ne vais pas me laisser distraire. J'ai la conscience très tranquille. J'ai bâti une carrière depuis 32 ans. Jamais je n'accepterai qu’on s'attaque injustement à ma réputation. Cela a toutes les apparences d’un règlement de compte. La vérité finit par triompher.»



Rappelons que 11 personnes, dont l'ancien attaché de presse Florent Tanlet, ont confirmé au Journal avoir été témoins ou victimes de gestes inadéquats du premier élu de Lévis.