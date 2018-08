Les dirigeants de Bombardier, «des assistés sociaux de luxe»!

Richard Martineau a été cinglant avec les hauts dirigeants de Bombardier qui se partageront un profit de 78 millions $ canadiens, alors que la valeur de l’action de l’entreprise a triplé de valeur depuis l’acquisition de la CSeries par Airbus.

À LIRE ÉGALEMENT

«Vous n’êtes pas des bons gestionnaires, ça allait mal avec Bombardier, vous êtes des gens qui ont gagné à la lotto, vous êtes des BS, des assistés sociaux de luxe! Si ce n’était pas du gouvernement qui s’est mêlé de ça, vous seriez sur la paille actuellement!», a-t-il lancé dans le cadre de sa chronique «Réveillez-Vous» diffusée au Québec Matin.

«On a mis 3,3 milliards de dollars dans Bombardier. Vous et moi pour sauver le cul de l’entreprise. Et là soudainement Airbus est arrivé tel un aigle qui a vu le petit écureuil Bombardier qui se promenait et puis il l’a ramassé pour une bouchée... Même pas pour une bouchée... pour ZÉRO SOU!»

