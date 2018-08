Les Québécois moins avides des services en ligne

Les Québécois sont les moins friands des services en ligne au Canada, alors que 30 % d’entre eux n’ont même pas touché à un tel produit dans la dernière année.

C’est ce que révèle la toute première étude sur l’économique numérique publiée par Statistique Canada hier matin.

L’organisme fédéral y conclut que les Canadiens ont dépensé plus de 8,1 milliards $ entre juillet 2017 et juin 2018 pour des services numériques, tels des services de diffusion de musique en continu ou des applications mobiles et logiciels.

Seuls 70 % des Québécois ont admis être utilisateurs de produits numériques, ce qui les place en queue de peloton national.

La moyenne canadienne est plutôt de 79 %.

À peine plus d’un Québécois sur deux (58 %) dit avoir payé pour un produit ou un service en ligne dans la dernière année, ce qui est aussi bien en deçà de la moyenne nationale (67 %).

Cet écart pourrait s’expliquer par des différences culturelles et linguistiques entre le Québec et le Canada anglais, croit le professeur en finances publiques à l’École nationale de l’administration publique (ENAP), Pier-André Bouchard St-Amant.

«Je pense surtout qu’il y a moins d’offres pour les francophones. Il est très facile d’écouter toutes les séries américaines en anglais sur le Web. Mais il n’y a pas ce marché pour les produits francophones, notamment parce que l’offre est encore restreinte», analyse le professeur Bouchard St-Amant.

Retard temporaire

Toutefois, ce retard chez les Québécois est sans doute temporaire, ajoute-t-il, car la tendance à travers le pays est que la part du marché numérique ne cessera d’augmenter.

Est-ce que les produits et services numériques rapportent autant d’argent aux différents paliers gouvernementaux que leurs équivalents physiques ? Au Québec, on y travaille, mais certainement pas à Ottawa, dit M. Bouchard St-Amant.

Dans plusieurs cas, les entreprises qui offrent des services numériques sont établies à l’étranger, donc elles n’ajoutent pas la taxe de vente (voir l’encadré).

«La stratégie du gouvernement provincial est de corriger l’iniquité [de l’imposition de la taxe de vente] à la source. Au fédéral, il n’y a aucune action qui est prise pour l’instant. Alors on laisse l’iniquité entre le produit physique et le produit en ligne», analyse le professeur.

Plus vieux, plus dépensier

Sans surprise, ce sont les Canadiens de moins de 45 ans qui dominent au chapitre de l’utilisation des services Web.

Mais ce sont les utilisateurs de 45 à 54 ans qui ont dépensé le plus en moyenne dans la dernière année pour de tels produits, soit 488 $.

Ceux qui gagnent un revenu plus élevé ont tendance à se servir davantage de babillards électroniques, comme eBay ou Kijiji, remarque Statistique Canada.

«Cette activité a été plus populaire chez les Canadiens de moins de 44 ans et ceux ayant un revenu personnel annuel supérieur à 100 000 $», peut-on lire dans le rapport.

L’économie numérique en 2017

-Montant dépensé par les Canadiens en produits numériques l’an dernier: 8,1 milliard $, soit 5,1 milliard $ dépensé par des hommes (63 %) et 3 milliards $ par des femmes (37 %).

Les Québécois ont acheté pour 1,5 milliard $ de produits et services numériques (2e après l’Ontario à 3,4 milliards $)

-9 adultes sur 10 qui ont moins de 45 ans ont acheté des produits numériques

-64 % des Canadiens ont téléchargé une vidéo ou utilisé un service de streaming

Au total, ils ont dépensé en moyenne 148 $ dans l’année

-51 % des Canadiens ont téléchargé de la musique ou utilisé un service de streaming

Au total, ils ont dépensé en moyenne 111 $ dans l’année

-76 % des achats quotidiens sont payés par carte de crédit ou débit

-21 % des dépenses personnelles sont plutôt payées par comptant ou chèque

-28 % des Canadiens ont remporté de l’argent grâce à une plateforme en ligne

*On parle ici des biens et services qui ont été commandés et livrés en ligne, tels les services de diffusion de musique et de vidéos en continu, les livres numériques, les services de jeux en ligne, les applications mobiles et les logiciels. Les achats par internet de biens physiques ainsi que les achats en magasin de biens sous forme numérique ne sont pas inclus.

Source: Statistique Canada