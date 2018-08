L’ex-candidat conservateur «viral» suspendu par son employeur

Après avoir démissionné de son poste de candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans Joliette, Philippe Laplante a également été «suspendu indéfiniment» par son employeur Compass Express Transport.

«Nous tenons à informer le public que notre entreprise ne cautionne pas, et ce de quelques manières que ce soit, les propos et comportement de Monsieur Laplante. Nous avons également été informé des publications antérieures de Monsieur Laplante et tenons à nous dissocier de tout propos tenu publiquement, sur sa page Facebook et/ou autres médias sociaux», a fait savoir l’entreprise sur son compte Facebook, mercredi.

Mis à part la vidéo virale qui l’a fait connaître du grand public, Philippe Laplante a tenu, dans le passé, des propos racistes, islamophobes et sexistes sur sa page Facebook. Il était aussi membre du groupe identitaire La Meute.

«Nous supportons la liberté d’expression, mais cette dernière s’arrête ou la liberté des autres commence [...] Considérant que les propos tenus sont de nature grave et contraire aux politiques de l’entreprise, la décision de suspendre indéfiniment Monsieur Laplante fut prise et est effective immédiatement», a aussi indiqué Compass Express Transport.

La compagnie de transport a aussi précisé qu’elle ne donnerait aucune entrevue et n’effectuerait aucun autre commentaire «concernant les propos et/ou agissement de Monsieur Philippe Laplante».