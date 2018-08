Marilou a donné naissance à son deuxième enfant

Marilou a annoncé sur les réseaux sociaux, jeudi, la naissance de sa fille.

Il s'agit de son deuxième enfant, le premier avec son nouveau conjoint.

«C’est dit. Une fleur de plus dans mon jardin. 29.08.18», a écrit la femme d’affaires derrière le blogue culinaire Trois fois par jour dans la publication Instagram annonçant la bonne nouvelle. On y voit les petits pieds de l'enfant dans des chaussons.

Marilou est aussi maman de la Jeanne, qu’elle a eue avec son ex-mari Alexandre Champagne.

«C’est un privilège immense et une grande responsabilité que de devenir mère. Rien jusqu’à ce jour ne m’a autant éprouvé et à la fois élevé. C’est une longue route qui forge notre humilité et notre capacité à faire des sacrifices qu’on croyait impossibles. C’est une histoire d’amour qui donne envie de n’avoir de yeux que pour le potentiel des autres femmes autour, qu’elles soient des mères biologiques, adoptives, spirituelles, ou non», avait-elle écrit lors de l'annonce du sexe du bébé, en avril dernier.