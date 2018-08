Meurtre d'une trans: une «mafia» terrorise les prostituées à Paris

AFP

Une personne porte une rose blanche et porte un t-shirt sur lequel on peut lire "Stop to transphobia", lors d'une marche au bois de Boulogne à Paris, le 24 août 2018, en hommage à Vanesa Campos, une transsexuelle de 36 ans qui a été tué la semaine précédente. (Photo de Lionel BONAVENTURE / AFP)