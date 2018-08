Michelle Blanc insinue qu’un blogueur est pédophile: Lisée passe l’éponge

Même si sa candidate a commis «une erreur», Jean-François Lisée passe l’éponge sur les propos de Michelle Blanc, qui a insinué qu’un blogueur était pédophile.

Irritée par le blogueur anti-islamophobe Xavier Camus, Michelle Blanc a répliqué la nuit dernière.

Capture d'écran Twitter

«Camus est un fromage qui pue de ses amalgames douteux et de sa fixation malsaine sur moi. Et vous êtes tout aussi douteux de reprendre ces conneries. Aimez-vous vous aussi les petites filles de 15 ans? C'est le genre de conneries qu'on raconte aussi à son propos...» a-t-elle répondu sur Twitter au compte The Gr8t Progressive, qui l'interpellait à propos d’une photo publiée par le blogueur où elle pose avec Pierre Marcotte, un ex-candidat péquiste écarté par le parti en raison de propos islamophobes déterrés par Camus.

Capture d'écran Twitter

Les «excuses» de l’aspirante-députée péquiste de Mercier sont suffisantes, estime le chef du Parti québécois. Il a ajouté du même souffle que sa candidate est la cible d’insultes incessantes sur les réseaux sociaux de façon constante.

Capture d'écran Twitter

«De tous nos candidats et nos candidates, c’est probablement celle qui est la cible de plus d’insultes. Hier soir, elle a commis une erreur, elle a répondu, elle sait que c’est une erreur, elle est très fâchée contre elle, contre elle-même. On apprend en politique», a soutenu jeudi M. Lisée, en marge d’une annonce sur le télétravail à Montréal.

«On est tous humains»

«On est tous humains, on a tous un moment où notre presto peut sauter, mais il faut avoir un contrôle de soi encore plus fort lorsqu’on est candidat à une élection, candidat qui est observé, a-t-il dit, pressé de questions par les journalistes. Des fois, ça vous tente d’écrire un twitter, retenez-vous pis surtout si c’est le soir, attendez au lendemain!».

La veille, Jean-François Lisée a attaqué de front son adversaire caquiste François Legault sur le thème de l’intégrité. Selon lui, en passant l’éponge sur le cas du député sortant Éric Caire, qui a accepté un prêt de 55 000 $ du maire Émile Loranger, François Legault a perdu toute crédibilité en matière d'éthique.