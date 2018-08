Nouvelle piste pour les 737 à l'Aéroport de Saint-Hubert

L’Aéroport de Saint-Hubert, à Longueuil, a sorti l’artillerie lourde pour attirer les Boeing 737 et les Airbus A220/320 en inaugurant sa toute nouvelle piste pour accueillir ces gros avions jeudi matin.

«Les aéroports de Burlington et Plattsburgh ont réussi à attirer beaucoup de transporteurs ''low cost'' qu’on pense à Spirit, Allegiant et autres, et ils attirent beaucoup de voyageurs québécois vers ces aéroports-là. Ça prive nos transporteurs nationaux de précieux clients», a déclaré en conférence de presse le président du conseil d’administration de l’Aéroport de Saint-Hubert Charles Vaillancourt qui discute déjà avec quelques compagnies «ultra low cost».

Pour l’occasion, le président de l’Aéroport de Saint-Hubert était accompagné de la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, et du député fédéral de Montarville, Michel Picard.

Lors du lancement, Chrono Aviation a présenté au public son nouveau Boeing 737 noir. Un des dix Boeing 737 de l’entreprise Nolinor a aussi survolé la métropole avec des invités et des journalistes pour marquer le coup.

Pas d’aérogare

À 15 minutes du centre-ville de Montréal, l'Aéroport de Saint-Hubert est convaincu de pouvoir tirer son épingle du jeu dans le marché des «ultra low cost» et des vols régionaux.

L'Aéroport de Longueuil n’a toutefois pas encore d’aérogare. Il pense être en mesure d'en avoir un d’ici quelques années.

Dès le début de 2019, il prévoit publier un plan qui définira le type d’aménagement choisi pour bien se positionner.

«C’est vraiment une attente de la communauté d’affaires d’utiliser des vols à plus bas prix pour pouvoir se déplacer pour des rencontres», a rappelé la responsable des communications et des relations de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, Isabelle Labrecque.