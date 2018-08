«On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du peuple», a lancé l’ancien chef du NPD, Thomas Mulcair au sujet des 78 millions de dollars que les hauts dirigeants de Bombardier vont se partager.

«C’est un niveau de rémunération tout à fait conforme à ce niveau de responsabilité en Amérique du Nord. Détrompons-nous là-dessus. Mais lorsqu’on est allé chercher des milliards et des milliards d’argent au public parce qu’on y arrivait plus, on a une obligation morale de rendre compte au public là-dessus et c’est ça qui manque ici», a-t-il ajouté.

Caroline St-Hilaire est allée dans son sens sur ce sujet.

«C’est une entreprise privée, grand bien leur fasse si les choses vont bien. Le problème c’est qu’à chaque fois que ça ne va pas bien, c’est nous qui payons», a-t-elle dit.

