QS prendrait des mesures pour protéger les milieux marins

La coporte-parole de Québec solidaire (QS) a fait campagne à Rimouski jeudi. Manon Massé a dévoilé sa politique en matière de protection des milieux marins.

Québec solidaire prendrait des mesures concrètes dans un premier mandat pour protéger les milieux marins. La formation politique s'engage à protéger 10% des aires marines, d'ici 2020.

En ce moment, 1,3% du territoire marin est protégé.

Dans la proposition, les activités industrielles seraient interdites dans les zones protégées. Les réserves marines seraient fermées à la pêche.

Cette industrie est importante dans la région. Manon Massé s'est voulue rassurante.

«La pêche aux crabes, elle va avoir lieu. Puis, à Matane, la crevette, on va encore la pêcher, sauf que, les zones, et là-dessus, nous allons être clairs. On n’a pas tracé ça tout seul. C’est une concertation qui se fait avec les scientifiques, avec les décideurs locaux, et, pour nous pas encore assez avec les citoyens», explique Manon Massé.

«On propose, c’est de venir vraiment cesser les activités industrielles dans le fleuve en protégeant de Mitis-sur-Mer à Baie-Saint-Paul, notre estuaire. On sait qu’on a des retombées positives au niveau des emplois que ça peut générer, particulièrement au niveau de la recherche», ajoute Carole-Anne Kack, candidate de Québec solidaire dans Rimouski.

Manon Massé a aussi profité de sa visite pour prendre part à une manifestation en fin d'avant-midi.

Les professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires sont sorties dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail et aussi la lenteur des négociations pour le renouvellement de la convention collective.