Québec solidaire souhaite mieux protéger les milieux marins

La préservation des milieux marins québécois sera une priorité pour Québec solidaire (QS) qui s’est engagé jeudi à protéger 10 % des zones marines d’ici à 2020.

QS estime que les aires marines protégées ont un impact positif sur l’économie des communautés locales et souhaite faire de la création de nouvelles aires marines protégées (AMP) l’une des mesures phares de son plan de transition économique solidaire.

Selon QS, chaque dollar investi dans une aire marine protégée génère au moins 3 $ de retombées positives à l’échelle locale.

Trois projets sont pour l’instant privilégiés, soit l’estuaire du Saint-Laurent, le plateau madelinien et le projet Tawich, à la Baie-James.

La formation politique a rappelé que plusieurs menaces planent sur les milieux marins comme la pollution de l’eau, la surpêche ou le trafic maritime.

«Le Saint-Laurent est le coeur battant du Québec, notre garde-manger, notre château d'eau. On est plus de 5 millions à vivre à moins de 10 km de ses berges. C'est aussi un écosystème de plus en plus fragile», a souligné la porte-parole Manon Massé, dans un communiqué.

Québec solidaire s’est aussi engagé à protéger 20 % des aires terrestres du territoire québécois d’ici à 2020.