Recours de plus de 720 000$ contre Éric Salvail

Le producteur et ancien animateur vedette, Éric Salvail, fait face à un recours de plus de 720 000$. La procédure a été déposée par un groupe d'ex-employés de l'émission «En mode Salvail» pour des salaires impayés.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, l’animateur fait maintenant face à des recours totalisant plus de 720 000$ mené par l’ACTIS, l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son.

En octobre 2017, les allégations d’inconduites sexuelles concernant l’homme de 49 ans ont éjecté l’animateur et producteur de la planète médiatique québécoise.

Son émission «En Mode Salvail» diffusée à l’antenne de V en a payé le prix en ayant été aussitôt déprogrammée. Ce sont ces techniciens qui travaillaient sur cette émission qui réclament ce montant.

Selon un document obtenu, on fait état de «conséquences financières très lourdes pour les équipes techniques de se retrouver le bec à l’eau sans préavis alors que leurs services étaient requis pour une saison complète».

Selon nos informations, Éric Salvail aurait tenté de briser le contrat qui l’unissait à ses 115 techniciens en évoquant un cas de «force majeure».

«Pour plusieurs, faire les frais des frasques d’un producteur constitue un drame humain aussi injuste qu’imprévisible», peut-on aussi lire sur les documents obtenus.