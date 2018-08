Revenu Québec réclame 873 000 $ au créateur du Plexcoin

Pendant que des huissiers faisaient l’inventaire des biens et meubles dans la résidence de Dominic Lacroix dans le but de récupérer 873 000 $ en taxes non payées réclamées par Revenu Québec, des travailleurs s’affairaient à la construction d’une piscine à l’extérieur.

Déjà aux prises avec une enquête de l’Autorité des marchés financiers, le créateur de la cryptomonnaie Plexcoin doit maintenant 873 000 $ à Revenu Québec. Le résident de Charlesbourg qui est soupçonné d’avoir soutiré 15 millions $ à des milliers d’investisseurs a vu une autre procédure s’abattre sur lui au cours des derniers jours.

Ainsi, Revenu Québec a décidé de prendre des mesures pour «maximiser le recouvrement des sommes qui lui sont dues». Un montant de 873 166 $ en TVQ et TPS non remboursés est ainsi exigé à Dominic Lacroix.

Ainsi, après avoir obtenu deux jugements de cours différentes, des huissiers se sont déplacés à sa luxueuse demeure de la rue des Manitobains, dans l'arrondissement de Charlesbourg, à Québec, pour faire l’inventaire des biens. Ironiquement, pendant que des huissiers se trouvaient à l’intérieur de la résidence évaluée à 2,5 millions $, une demi-douzaine de paysagistes s’affairaient à la construction d’une piscine ainsi qu’à l’aménagement du terrain.

Entreprise en faillite

Ces mesures prises par Revenu Québec visent à s’assurer d’être remboursées si Dominic Lacroix tentait de se départir de ses biens. Ce dernier reste toutefois le gardien de ses deux résidences, la deuxième se trouvant à Lac-St-Charles.

Les deux entreprises de Dominic Lacroix, DL Innov et Micro-Prêts, ont été mises en faillite le 21 juin dernier. Le passif de DL Innov s’élevait alors à 5,1 millions $ pour un actif de 148 000 $.

L’AMF tout comme l’autorité américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), ont obtenu des jugements au cours des derniers mois pour geler les avoirs de Lacroix. Un administrateur provisoire a été mandaté pour déterminer les actifs du fondateur du plexcoin, mais ce dernier conteste les pouvoirs de cet administrateur.

Plus tôt cet été, il avait dû transférer 3,7 millions $ en bitcoin en pleine salle de cour sans quoi il prenait le chemin de la prison. Dominic Lacroix est également accusé de fraude.