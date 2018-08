Le fils de 30 ans de Marlène Jolin est schizophrène. Il était jusqu’à tout récemment hébergé à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, mais s’en est sauvé. On ne sait pas où il se trouve. Sa mère, à bout de ressources, cherche des solutions.

C’est lors d’une sortie autorisée d’une journée que son enfant a quitté l’institution, endroit où il résidait depuis deux ans. Et lorsqu’il est laissé à lui-même, Marlène Jolin craint le pire...

«Ça fait deux semaines qu’il n’a pas de médication. On ne sait pas dans quel état il se trouve», s’inquiète-t-elle, précisant que son fils peut devenir violent contre de parfaits inconnus dans de telles situations et mentionne son «gros dossier juridique».

Elle craint aussi que celui-ci ne se remette à consommer de la drogue et aggrave ainsi son état, devenant un véritable danger public.

Les corps policiers tentent tant bien que mal d’aider la dame à localiser son fils, mais sans succès pour le moment.

Marlène Jolin se plaint aussi du suivi déficient et le manque de communication de l’Institut Philippe-Pinel concernant le dossier de son fils : «ils m’ont dit qu’ils ne le considèrent pas dangereux. C’est sûr que lorsqu’il prend sa médication il n’est pas dangereux [...] Nous, la famille, on sait c’est quoi et on a vécu avec sans médication».

Selon elle, les institutions traitant les cas comme son fils devraient les garder entre leurs murs.

