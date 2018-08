Taxe américaine annulée: soulagement pour Produit Forestier Résolu

L'annulation de la taxe américaine de 15 % sur le papier journal canadien soulage plusieurs entreprises de l'industrie, dont Produit Forestier Résolu.

Produits forestiers Résolu est le plus grand producteur de papier journal au monde. Depuis plus d'un an, l'entreprise subissait les contrecoups de la taxe américaine. Elle devait payer 15 % de taxes supplémentaires sur le papier expédié aux États-Unis et utilisé dans la fabrication de journaux, livres ou impressions commerciales.

Mercredi, la commission américaine sur le commerce international a statué que cette taxe imposée par les États-Unis était illégale. Les cinq juges ont été unanimes. Selon eux, les produits canadiens ne portent pas préjudice à l'industrie américaine.

«C'est une belle victoire pour toute l'industrie du papier et un beau message pour les nouveaux qui désirent venir travailler chez nous», a mentionné un des travailleurs rencontrés par TVA Nouvelles mercredi matin.

PFR pourrait donc récupérer jusqu'à 25 millions $ en plus des intérêts si cette décision n'est pas contestée d'ici le 17 septembre prochain.