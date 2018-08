Un adolescent récemment arrivé au Québec porté disparu à Laval

La police de Laval demande l’aide de la population pour retrouver un adolescent de 17 ans dont les proches sont sans nouvelles depuis plus de deux semaines.

Sébastien Wisler Rosima a été vu pour la dernière fois le 15 août à Laval.

Le jeune homme d’origine haïtienne avait quitté les États-Unis l’année dernière avec un membre de sa famille pour venir s’installer au Québec.

Récemment, Sébastien Wisler Rosima aurait manifesté le désir de retourner en sol américain pour retrouver d’autres membres de sa famille.

L’adolescent mesure 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pèse 63 kg (140 lb). Il a les cheveux et les yeux noirs et s’exprime en anglais.

Toute information pouvant aider les policiers à retrouver le disparu peut être transmise au 450 662-INFO (4636) ou directement au 911.