Un garçon de 12 ans disparu à Sainte-Catherine

La police demande l’aide du public pour retrouver un garçon de 12 ans porté disparu depuis mercredi soir, à Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud de Montréal.

Kahleil Jaden Gumboc a été vu pour la dernière fois par ses parents vers 21 h 30 au domicile familial.

Lorsqu’ils se sont réveillés jeudi matin, leur garçon avait quitté la maison, laissant derrière lui une note disant qu’il n’irait pas à l’école.

Les parents de Kahleil s’inquiètent pour sa sécurité et sont très inquiets puisqu’il n’est pas dans les habitudes de leur fils de sortir sans leur mentionner où il va. Ils n’ont aucune idée de l’endroit où leur garçon pourrait se trouver.

Kahleil Jaden Gumboc mesure 1,60 mètre (5 pi 3 po) et pèse 45 kg (100 lb). Il a les cheveux courts noirs et les yeux bruns. Il porte des lunettes et s’exprime en français et anglais.

Selon les autorités, le garçon pourrait être vêtu d’un pantalon de jogging noir, d’une casquette noire avec un logo blanc et la palette bleue, des sandales bleues pâles. Il porterait aussi un sac à dos avec des motifs de camouflage.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette disparition est priée de communiquer avec le lieutenant en devoir à la Régie intermunicipale de police Roussillon, au 450 638-0911, poste 615. Il est également possible de transmettre des informations en communiquant avec l’organisme Échec au crime, au 1 800 711-1800.