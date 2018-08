Un nouveau pôle commercial verra le jour à Lévis

Un nouveau pôle commercial et résidentiel de plus d’un demi-milliard de dollars, comprenant un hôtel, un aréna et une halte routière, verra le jour à Lévis, du côté sud de l’autoroute 20, à proximité de la route du Président-Kennedy.

Ce projet, d’une valeur de 550 millions $, sera réalisé sur des terrains d’une superficie de quatre millions de pi2, subdivisée en deux parties.

Le secteur résidentiel prévoit la construction de 341 unités d’habitation incluant des maisons unifamiliales, des jumelés et des immeubles à logements, dont le début des travaux de construction est prévu le 15 novembre. Le raccordement des terrains au service d’aqueduc et d’égout de la Ville de Lévis est presque terminé.

Selon Pierre Bonneau, directeur général de BPH et promoteur du projet avec son associé, près de trois millions de pi2 sont dédiés à un usage commercial. Des pourparlers sont en cours avec des investisseurs pour y ériger un hôtel de 16 étages.

«Nous avons fait l’acquisition de ces terres agricoles en 2010. Il a fallu sept ans pour obtenir les changements de zonage», a affirmé M. Bonneau.

Le projet, baptisé pour l’instant Harlaka, possède sept types de zonage approuvés par la Ville de Lévis. En plus des usages déjà cités, le projet de M. Bonneau comprend aussi la construction d’une station-service.

Selon le promoteur, au moins cinq bannières spécialisées dans le commerce de détail sont intéressées à s’implanter dans ce nouveau quartier, mais il est trop tôt pour en dévoiler les noms.

«Il s’agit de bannières qui ne sont pas encore présentes à Lévis», a ajouté l’homme d’affaires.

Secteur achalandé

Ce futur complexe est situé à proximité de la Cité de la coopération Desjardins et de l’hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, où transitent plus de 10 000 travailleurs chaque jour.

La Ville de Lévis a par ailleurs déposé une demande auprès du ministère des Transports pour la construction d’un viaduc dans ce secteur.

Le développement de ce nouveau pôle est prévu sur une période de cinq ans. M. Bonneau et son associé possèdent près de 10 millions de pi2 dans la région de Québec.

Projet Harlaka

550 millions $

4 millions de pi2

341 unités d’habitation

hôtel de 16 étages

aréna

station-service