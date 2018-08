Un thon de 500 livres pêché dans les eaux gaspésiennes

Le chef exécutif du restaurant Bonne Entente de Québec a réalisé une pêche miraculeuse en sortant des eaux gaspésiennes un thon de 500 livres, qu’il servira dans les assiettes.

L’image qu’il a publiée sur sa page Facebook est impressionnante. Un poisson de 500 livres plus grand que lui. Le chef cuisinier de l’Hôtel Bonne Entente de Québec, Patrick Dubé, a capturé en pleine nuit, à 20 milles nautiques de Grande-Rivière, cet immense thon.

À l’aide d’une sonde, les pêcheurs ont repéré un banc de poissons. «Rendu dans le spot de pêche, on a appâté le thon avec un gros maquereau. On a envoyé la ligne dans le fond, à environ 50 pieds, et ç'a mordu immédiatement.»

Le combat a été féroce et a duré 1 heure et 20 minutes. «Ç’a été un méchant combat. On a finalement réussi à le harponner, l’attacher, le monter sur le bateau et le ramener au quai», a expliqué l’homme qui pêche depuis qu’il est tout petit.

Patrick Dubé est en route pour Québec, où il servira la pièce sur la table du Montecristo Lounge de l’hôtel Bonne Entente.

Tartare, tataki, ventrèche, steak: il compte décliner le thon de multiples façons dans le cadre d’un menu spécial qui sera à l’honneur durant tout le mois de septembre. Une partie du poisson sera surgelée et une autre vieillie en chambre froide pour une dégustation hyper fraîche cette semaine.

«Ça va être bon, parce qu’il est vraiment beau et vraiment gras. Le taux de gras est exceptionnel», dit-il.

Expérience unique

Il y a quatre ans, Patrick et son ami Benoit Poliquin, chef de l’Albacore, avaient acheté un énorme thon à deux. Le contact avec les pêcheurs s’est ainsi fait, souligne-t-il. L’année suivante, l’un des pêcheurs a invité Patrick sur son bateau afin qu’il puisse mettre la main directement sur le poisson. Depuis, il y retourne chaque année grâce à l’invitation du capitaine Jamie.

L’an dernier, le chef avait pêché un thon bluefin de 713 livres.

Jeudi soir, son équipe retourne au large afin de mettre la main sur un second thon, cette fois pour fournir l’hôtel Entourage sur le Lac, à Lac-Beauport.