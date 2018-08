Une conseillère municipale s’oppose à la production de cannabis

Une conseillère municipale de Sept-Îles veut empêcher la production de cannabis près du quartier résidentiel qu’elle représente. En effet, Louisette Doiron-Catto a demandé à ses concitoyens de s’opposer au processus de changement de zonage qui ouvrira la porte à un tel projet.

Celle qui a été à la fois enseignante et directrice d'école s'affiche ouvertement contre le cannabis.

Elle craint qu’une entreprise de production s’installe dans le parc industriel Ferco, situé au secteur des Plages. Elle est la seule élue du conseil municipal qui s’est opposée à un projet de règlement qui modifiera le zonage pour permettre ce type d’activité.

Louisette Doiron-Catto croit que la production de cannabis nuirait à l’image de son quartier en plus d’entraîner plusieurs nuisances.

«Est-ce que quelqu’un peut me dire qu’est-ce qui va se passer? Est-ce qu’il va y avoir des odeurs, est-ce qu’il va y avoir un plus grand trafic? Qu’est-ce qui peut se passer? Je ne le sais pas. Il n’y a personne qui le sait.»

Zones de production potentielles

Des promoteurs intéressés à la production de cannabis ont approché la Ville de Sept-Îles qui a identifié cinq zones pour permettre ce type d’activité, autant en serre qu’en milieu agricole ou industriel.

Le maire Réjean Porlier estime que la Ville ne peut pas ignorer l’intérêt du milieu des affaires pour le cannabis.

«La Ville doit s’ajuster tout simplement. Si des producteurs ici souhaitent le faire, ils ne sont pas pires que des producteurs partout ailleurs au Québec. De quel droit on dirait : ‘’ben non, vous ici, à Sept-Îles, on vous ne le permettra pas puisque de toute façon, il y aura consommation’’. C’est de baliser tout ça, trouver les meilleurs endroits.»

Louisette Doiron-Catto souhaite que les citoyens s’opposent au changement de zonage, du moins, dans le secteur qu’elle représente.

Le projet de règlement que la Ville veut adopter prévoit aussi que la seule zone où sera permise la vente de cannabis sera une section du boulevard Laure située au centre-ville.

Les citoyens de Sept-Îles pourront s’exprimer sur le projet de règlement lors d’une consultation publique qui se tiendra mardi prochain.