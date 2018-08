Amputé d’une main après avoir mangé des sushis

Un homme de 71 ans a dû être amputé d’une main quelques semaines après avoir mangé des sushis.

Le septuagénaire sud-coréen s’était présenté au Chonbuk National University Hospital de Jeonju deux jours après son souper.

Il souffrait alors de fortes fièvres et avait commencé à développer des bulles hémorragiques à la main gauche.

Images in Clinical Medicine: Vibrio vulnificus Infection https://t.co/dLYjZtgs83 pic.twitter.com/bi4VF5ASEN — NEJM (@NEJM) 26 juillet 2018

Après plusieurs analyses, les médecins ont découvert qu’il souffrait d’une infection à vibrio vulinificus, rapporte le New England Journal of Medecine.

Cette bactérie se retrouve généralement sur les bords côtiers quand l’eau se réchauffe et entraîne des symptômes gastro-entériques et de la fièvre.

Les médecins de l’amateur de sushis ont rapidement décidé d’opérer les bulles hémorragiques et de mettre le patient sous antibiotiques.

Malgré ce traitement, l’état de sa main ne s’est pas amélioré et une amputation a été décidée.

«Le patient s’est bien remis de l’opération et a rapidement pu rentrer à la maison» selon les auteurs de l’article sur ce cas

Selon l’article du New England Journal of Medecine publié le mois passé, le patient souffrait d’un diabète de type 2, de haute pression et d’un problème aux reins qui aurait aggravé son état.

Précautions avec le poisson cru

Le MAPAQ rappelle que lorsque le poisson est destiné à être consommé cru, il doit «franchir une étape de congélation».

«Certaines espèces de thon ainsi que les poissons d’élevage ne sont pas soumis à cette exigence, car ils sont reconnus comme exempts de parasites», fait savoir le ministère.