Bradley Cooper «en amour» avec le visage et les yeux de Lady Gaga

Le réalisateur de «A Star Is Born», Bradley Cooper, est tombé complètement sous le charme de la vedette principale de son film, Lady Gaga.

Ce dernier a dévoilé que le coup de foudre professionnel a été instantané lors d’une conférence de presse à Venise avec la principale intéressée.

«Je ne savais pas que tu étais Italienne. Je me souviens que la première fois qu’on s’est rencontrés et après seulement 10 minutes, nous avons partagé un repas que tu avais cuisiné. J’adore manger et le fait que l’on provient de familles italo-américaines nous a rapprochés. Je suis tombé amoureux de tes yeux et de ton visage.»

Lady Gaga a aussi raconté que Bradley Cooper avait insisté pour qu’elle retire son maquillage dès les premiers instants du tournage, allant même jusqu’à sortir lui-même une lingette démaquillante de sa poche.

«J’ai descendu les escaliers de chez moi juste avant d’aller filmer le test d’écran de A Star Is Born, et il m’a accueilli avec une lingette démaquillante dans la main. Il a mis sa main sur mon visage et il a passé la lingette doucement dessus. Il y avait du maquillage, nous en avions mis un peu. Il a dit “je ne veux pas de maquillage sur ton visage”.»

La chimie entre Bradley Cooper et Lady Gaga est indéniable. Complices, les acteurs se sont même tenu la main devant les photographes présents à la conférence.

Le film A Star Is Born est présenté en primeur lors du la Biennale Cinema 2018 à Venise, et prendra l’affiche au cinéma le 4 octobre 2018.