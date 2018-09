Au cours de l’été, une jeune bouchère qui publiait des photos sur les médias sociaux s’est retrouvée au cœur d’une importante polémique. Vivement critiquée, la femme de 26 ans a aussi été menacée de mort par des activistes véganes. Jessie Nadeau, porte-étendard de la cause, s’est entretenue avec Denis Lévesque sur cet épineux sujet.

Avertissement : certaines des photos dans la vidéo ci-dessus pourraient choquer.

La jeune bouchère a reçu des milliers de messages haineux à la suite de publications que plusieurs ont trouvé choquantes et irrespectueuses. Son compte Instagram a même été fermé sans préavis peu de temps après.

«Je ne pense pas que c’est à cause des véganes que son compte a été fermé. N’importe quelle photo gore de ce type va se faire bloquer», estime Jessie Nadeau, qui milite pour le végétalisme.

«Je n’ai rien contre les bouchers. Mon beau-père est boucher et même lui trouvait ça exagéré de jouer comme ça avec les parties du corps [de l’animal]. Je pense que si c’était des corps morts de chats ou de chiens, on ne le ferait pas», a-t-elle ajouté, précisant que les menaces dirigées vers la bouchère sont «condamnables» et «regrettables».

«Ça ne se fait pas», tranche Jessie Nadeau, qui a elle-même déjà reçu des menaces de mort en lien avec son militantisme.

«Ça vient toucher des valeurs profondes. Ça remet en question le mode de vie de certaines personnes», analyse-t-elle pour expliquer la violence et le radicalisme qui teinte souvent ce genre de débat sur le web.

La jeune femme a coécrit le livre de recettes «Végane, mais pas plate», qui se retrouvera en librairie le 17 septembre.