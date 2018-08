De l'art sous toutes ses formes et partout à Montréal

Pendant un an, près de 600 représentations artistiques seront proposées un peu partout dans la métropole pour marquer les 35 ans de la tournée du Conseil des arts de Montréal.

Offertes gratuitement ou à faibles coûts, les œuvres de 66 organismes et de collectifs montréalais viendront égayer églises, maisons de la culture et centres culturels, soit plus de 150 lieux de diffusion.

Les créations couvriront un large spectre permettant de goûter aux joies du théâtre, de la danse, de la musique, des arts du cirque, des arts visuels, des arts numériques et du cinéma.

Il s'agit de la plus importante édition du programme jouissant d'un investissement municipal de plus de 500 000 $.

Mise sur pied afin de bonifier le rayonnement et de financer la circulation d'oeuvres à Montréal, l'initiative du Conseil des arts est marquée par un budget de 1 685 000 $ cette saison.

Pour tous les détails de qui pourra être vu et entendu au cours des prochains mois: ArtsMontrealTournee.org.