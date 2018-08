Des images d'une publicité libérale sur le Québec... qui viennent d’ailleurs

Dans sa première publicité électorale, intitulée le train de la prospérité, le Parti libéral vante les retombées de son bilan économique.

Or, TVA Nouvelles a découvert que la quasi-totalité des images de la publicité, censée illustrer le Québec, provient de pays étrangers.

Une recherche réalisée au sein de plusieurs banques de vidéos sur internet révèle que les images présentées ont été tournées dans une douzaine de pays étrangers.

Elles sont en vente sur le site web de plusieurs multinationales américaines.

Voici la démonstration.

Le train de la prospérité des libéraux a été filmé au Royaume-Uni.

Ce passager d’un train est en Pologne.

Ce travailleur se trouve en Estonie, pays d’Europe de l’Est.

capture d'écran

Pour illustrer la santé financière du Québec, voici une image du port de Singapour.

Ce bateau navigue sur les eaux de l’océan pacifique... bien loin du fleuve Saint- Laurent.

Ces travailleurs de la construction ont été filmés en Russie.

Ce moment familial a été croqué au Japon.

Cette mariée affiche son sourire dans une forêt en Bulgarie.

Cette fillette déguste une crème glacée à Portland, aux États-Unis.

Des enfants qui font leurs devoirs et qui sont filmés en Italie.

Une cycliste se balade dans une ville de la Croatie.

L'industrie québécoise réagit

En représentant le Québec avec des images de pays étrangers, le parti de Phillipe Couillard pique au vif l'industrie publicitaire québécoise.

«L'industrie québécoise est l'une des plus créatives. On a l'habitude de faire beaucoup avec des moyens très limités, soutient Mathieu Bédard, PDG de l'agence de publicité Camden. On aurait pu encourager l'emploi et la main-d'œuvre locale. Il me semble que ça va de soi pour un parti politique qui aspire au pouvoir.»