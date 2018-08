Deux fillettes abandonnées par leur chauffeur d’autobus scolaire

Un incident impliquant un chauffeur d'autobus scolaire et deux fillettes est survenu jeudi, à Sherbrooke. Le chauffeur a expulsé les enfants de 5 et 7 ans et les a abandonnées à une femme qui ne les connaissait pas.

Karine Bessette accompagnait son fils de 5 ans à son arrêt d'autobus lorsque l'incident s’est produit. Au moment d'embarquer dans le véhicule, une des fillettes aurait paniqué car elle ne pas trouvait pas d'endroit où s'asseoir. Après quelques échanges, le chauffeur aurait exigé qu'elles débarquent de l'autobus.

«Il m'a demandé si je les connaissais et m’a dit que, de toute façon, je devais m’en occuper», a raconté Mme Bessette, qui a pris la décision d'aller les reconduire chez elle. Heureusement, le père des fillettes se trouvait toujours à son domicile.

Une plainte a été déposée à la Commission scolaire de la région de Sherbrooke qui a ouvert une enquête. Le chauffeur d'autobus n'a pas été relevé de ses fonctions. Mais il n'est pas impossible que des sanctions lui soient imposées selon les résultats de l'enquête.

«Si c'était arrivé à mon fils, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je n'ai plus confiance. Qui me dit que mon fils est en sécurité et qu'il va partir du point A et arriver au point B sans problèmes?» se questionne Mme Bessette, encore secouée par les événements.