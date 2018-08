Du profilage racial à Longueuil?

Un citoyen de Longueuil a décidé de traîner la Ville devant le Tribunal des droits de la personne dans une affaire de profilage raciale a appris TVA Nouvelles.



Joël Debellefeuille avait eu gain de cause dans cette histoire il y a quelques mois, mais la bataille est loin d’être terminée, car la Ville refuse de se plier à la recommandation de la Commission des droits de la personne qui souhaite qu’on dédommage l’homme parce qu’on lui a offert un traitement inhabituel sur la base de sa race et de sa couleur.



Devant l’objection de la Ville de payer la somme de 12 000 dollars, M. DeBellefeuille a donc décidé de passer à l’étape suivante et de s’adresser au Tribunal des droits de la personne.



L’affaire remonte au printemps 2012 alors que M. Debellefeuille a été arrêté pour un contrôle de routine à bord de sa voiture de marque BMW.

Une autopatrouille l’avait suivi pendant de longues minutes avant de l’arrêter.

«Il trouvait ça bizarre qu’un homme de race noire pouvait conduire une BMW. Ils m’ont suivi pendant 11 blocs et m’ont arrêté quand je sortais du char avec mon fils. Ils m’ont demandé de m’identifier et je leur ai expliqué que je rentrais avec mon enfant (...) Il faut que ça arrête, il faut qu’ils changent des affaires ici à Longueuil», a-t-il expliqué.

S’il a gain de cause, M.DeBelleufeuille entend remettre l’argent du dédommagement à un organisme de bienfaisance.



De son côté, la Ville de Longueuil n’a pas voulu faire de commentaires.

Elle affirme que les agents du service de police de l’agglomération de Longueuil ont reçu une formation pour contrer le racisme et la discrimination avant que la recommandation de la Commission des droits de la personne soit émise dans le dossier de M. Debellefeuille.