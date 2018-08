Eminem répond à ses détracteurs dans un album surprise

Le dixième album d’Eminem, «Kamikaze», a été dévoilé juste après minuit, ce vendredi. Et il semblerait qu’il risque de susciter la controverse puisque le rappeur a répondu aux critiques sur son précédent opus, «Revival», en s’en prenant, entre autres, à Charlamagne Tha God, Machine Gun Kelly, Joe Budden, et Lil Yachty.

Le rappeur a partagé un lien vers sa musique sur Twitter, qui comprend la pochette, une peinture de l’aile arrière d’un avion de chasse avec indiqué FU-2 sur la queue, un hommage à la couverture emblématique des Beastie Boys en 1986 pour leur album Licensed to Ill, et il a écrit : « J’ai essayé de ne pas trop réfléchir à celui-là... Bonne écoute », en ajoutant un émoji représentant un doigt d’honneur.

Kamikaze comprend des morceaux avec le rappeur de Detroit, Joyner Lucas, Royce da 5’9", et son gérant Paul Rosenberg qui figure sur un morceau d'une minute, un message vocal dans lequel il demande à Eminem: « Est-ce que tu vas vraiment ridiculiser tous ceux dont tu n’aimes pas ce qu’ils disent à ton sujet ou ce sur quoi tu travailles ? Je ne sais pas si c’est vraiment une bonne idée». Décidant de l’ignorer, Eminem s’en prend alors à Donald Trump et au vice-président Mike Pence, aux Grammy Awards et à la presse.

Il vise aussi son rival Tyler, the Creator - qui critique publiquement Eminem - et profère des insultes homophobes envers le rappeur de Odd Future. « Tyler ne crée rien, je comprends pourquoi tu t’es appelé tantouze sal*pe », lâche-t-il.

Dr. Dre a co-produit 13 morceaux de l’album du rappeur, qui a été enregistré et mixé dans les Effigy Studios de Detroit et comprend un teaser du morceau d’Eminem pour le film de Marvel, Venom, avec Tom Hardy et Riz Ahmed, ainsi que la participation de musiciens comme Mike Will Made It, Boi-1da & Jahaan Sweet, et Tay Keith.