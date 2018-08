Expulsée du gym pour un chandail «dérangeant» sur Donald Trump

Ximena Duarte, une jeune femme du Texas, n’aime pas le président américain Donald Trump et n’a pas peur d’afficher ses couleurs.

Malheureusement, ses prises de position politiques ont irrité le gérant du gym qu’elle fréquente, au point où il a choisi de l’expulser de la salle d’entraînement.

«Je me mets en forme pour combattre Donald Trump», «Donald Trump est un déchet humain», «Destituez Donald Trump», sont les messages écrits sur plusieurs de ses t-shirts d’entraînement.

Le 9 août dernier, sa séance d’entraînement ne s’est toutefois pas passée comme à l’habitude. Ce jour-là, le gérant, Herb Lipsman, lui a demandé d’enlever son t-shirt.

capture d'écran | KTRK-TV

capture d'écran | KTRK-TV











«Il m’a dit "Des membres du gym sont offensés par ton chandail". Je lui ai demandé: "Qu’est-ce que tu trouves dérangeant? Parce que je pourrais te montrer quelqu’un dans le gym et te dire que ça me dérange. Oh, tiens, ce chandail rouge me dérange. Vas-tu aussi lui demander de l’enlever? "», rapporte la femme en entrevue.

Elle affirme avoir mis son chandail à plusieurs reprises, mais c’était la toute première fois qu’on lui demandait de l’enlever, rapporte ABC7.

«Si le chandail avait un autre message, jamais on ne m’aurait demandé de l’enlever. Le gym est rempli de riches blancs, il y a très peu de personnes de couleur qui y vont».

Échange de courriels

Fâchée et en colère, elle a eu plusieurs échanges par courriel avec la direction du centre d’entraînement, au point où l’avocat de la compagnie s’en est mêlé.

Les parties n’ont toutefois pas trouvé d’entente. Jeudi après-midi, la maison-mère de Villa Sports a publié un communiqué:

«Villa Sport promeut et jouit d'une diversité d'adhérents et de personnel, et notre objectif est de créer un environnement familial pour tous. Le t-shirt de Mme Duarte était intentionnellement provocateur et négatif. Toute déclaration selon laquelle une personne ou un groupe est une "poubelle humaine" est inappropriée dans l’atmosphère harmonieuse du club que nous nous efforçons d’encourager.»

Le siège social a déclaré qu'il soutenait pleinement les actions du directeur général du commerce situé à Cypress.

La jeune femme elle, reste insatisfaite par cette réponse.

«S'ils peuvent porter leurs chapeaux MAGA (Make America Great Again) au Walmart et au gymnase, pourquoi ne puis-je pas porter mes convictions politiques sur mon t-shirt?», se demande-t-elle.

Ximena Duarte a annulé son adhésion et a depuis rejoint Life Time Fitness. Elle a dit qu'elle porte ses chemises anti-Trump souvent et n'a eu aucun problème.