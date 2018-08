Faire un sérieux ménage de ses dettes

Avec l’arrivée de l’automne, on veut remettre de l’ordre dans ses affaires, ce qui peut se traduire par un sérieux ménage de ses dettes. Voici comment mettre en œuvre une stratégie qui vous aidera à vous en libérer.

Prêt personnel, marge de crédit, carte de crédit, prêt de consolidation, prêt de consolidation hypothécaire... Les façons de s’endetter auprès d’une institution financière sont multiples.

Chacun de ces outils de crédit possède ses propres règles, notamment en matière de modalités de remboursement et de taux d’intérêt. Vous avez plusieurs types de prêts et cartes de crédit et vous vous demandez comment prioriser les dettes à liquider en premier ? Suivez le guide !

Liquidez les cartes en premier

La première chose à faire est d’effectuer l’inventaire de vos dettes : les montants dus et les taux d’intérêt qui s’appliquent. « Il faut s’attaquer en premier à celles dont les taux sont les plus élevés », recommande Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin et Associés. Le tableau ci-haut vous donnera une idée de ce qu’il en coûte pour rembourser 20 000 $ en fonction des différents outils de crédit.

Si vous avez des soldes de cartes de crédit, faites-en votre priorité, car avec des taux moyens de 20 %, ils sont de loin les plus coûteux. Commencez par la carte dont le solde est le moins élevé. Lorsqu’elle sera entièrement remboursée, détruisez-là pour ne pas être tenté de l’utiliser à nouveau.

Précaution avec sa marge

« Si vos dettes de cartes de crédit sont inférieures à 5000 $, je ne recommande pas de demander à votre institution financière de vous accorder un prêt de consolidation ou une marge de crédit pour en venir à bout. Il vaut mieux y aller en remboursant à la pièce », conseille Pierre Fortin, qui précise que l’on ne devrait consolider que les dettes dont les taux d’intérêt sont plus élevés que ceux encourus avec un prêt de consolidation. Habituellement, ce dernier affiche un taux de 12 à 14 %. Par conséquent, consolider des soldes de carte de crédit à 20 % est intéressant, mais pas un prêt personnel à 10 %.

La marge de crédit fait partie des outils les moins onéreux, avec un taux d’intérêt d’environ 9,50 %. Mais attention, c’est une arme à double tranchant, car il n’y a pas de montant minimum à verser chaque mois ni d’échéance de remboursement. « Si l’on n’est pas très discipliné, on peut être tenté de reporter indéfiniment le paiement de cette dette, ce qui finira par coûter très cher en intérêts », prévient Pierre Fortin.

Y réfléchir à deux fois

Le prêt de consolidation hypothécaire affiche le taux le plus bas de tous les outils de crédit (3,5 %). Mais attention, il s’étale sur une très longue période, ce qui fait grimper le montant des intérêts. De plus, il implique que votre maison sera prise en garantie par l’institution prêteuse, y compris la moitié de la propriété qui appartiendrait éventuellement à votre conjoint.

Ce dernier deviendra donc automatiquement responsable de votre dette, au même titre que vous, même si ce n’est pas lui qui l’a contractée. En cas de séparation, les conséquences pourraient être désastreuses pour le conjoint qui a accepté de mettre sa part de la résidence dans la balance...