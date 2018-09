Formation aux techniques de combat pour les pompiers de la Mitis

Une soixantaine de pompiers de différents services d’incendie de la Mitis sont actuellement en formation à Mont-Joli. Leur objectif: maîtriser les plus récentes techniques de combat d'incendie.

Pour y arriver, le simulateur de feu réel à foyer fermé de l'entreprise Flash Formation est mis à profit.

«Ce qu'on explique aux pompiers, c'est que dans un incendie, on voit le contenu qui brûle. Mais ce qui est dangereux, c'est ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. C'est ça le réel danger», a expliqué Marc-Antoine Jetté, instructeur chez Flash Formation.

Les maisons d'aujourd'hui brûlent dix fois plus vite qu'il y a une trentaine d'années en raison des nouveaux matériaux utilisés lors de leur construction. La chaleur y est deux fois plus intense et la fumée, trois fois plus importante.

«Ce qu'on vient faire ici, avec le simulateur, c'est démontrer les phénomènes thermiques qu'on peut voir dans un incendie pour que les pompiers soient à même de les analyser, de les repérer et d'appliquer les bonnes tactiques», a précisé Marc-Antoine Jetté.

«Depuis trente ans, les incendies ont changé, ont progressé. Il y a trente ans, les bâtiments étaient faits avec du bois. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de produits faits avec des particules et beaucoup de colle», a soutenu Robert Roger, le directeur du Service incendie de Mont-Joli.

L’objectif de la démarche n’est pas de renier les façons de faire établies depuis des années, mais plutôt de les mettre à jour. Les feux ont évolué, les pompiers doivent faire de même.

«C'est de mieux connaître la bête, de mieux connaître notre incendie. C'est ce qui va nous permettre de faire notre travail plus longtemps, plus sécuritairement», a conclu l'instructeur Jetté.

Au total, les pompiers de neuf services d'incendie de la région de la Mitis vont participer à cette formation au cours des prochains jours.