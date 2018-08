François Legault pratique «une parité de façade», dénonce Lisée

François Legault pratique «une parité de façade» en présentant une grande proportion de femmes dans des circonscriptions perdues d’avance, estime Jean-François Lisée.

La CAQ présente plus de femmes que d’hommes en vue de l’élection du 1er octobre, mais c’est aussi le parti qui sacrifie davantage de candidates.

Beaucoup de femmes «poteaux» à la CAQ

À partir des projections et probabilités de qc125.com et tooclosetocall.ca, notre Bureau d’enquête a calculé que la CAQ sacrifie 29 femmes dans 41 circonscriptions non prenables, c’est-à-dire une circonscription où un candidat a moins de 20 % de chance de gagner. À l’inverse, une majorité de 84 circonscriptions dites prenables est d’abord donnée à des hommes, soit 47 circonscriptions contre 36 pour les femmes.

«Ça parle, il y a une volonté d’avoir une belle façade. Il a fait une belle opération de relations publiques avec (ses) candidates féminines», a commenté le chef péquiste.

M. Lisée a rappelé qu’à la CAQ, les candidats sont désignés directement par le chef François Legault. «Il a choisi de mettre des femmes dans des comtés qu’il ne peut pas prendre», s’est désolé le leader souverainiste vendredi, de passage à Saint-Hyacinthe.

Legault s'inscrit en faux

Le chef caquiste estime pour sa part que cette analyse ne tient pas la route. «Actuellement, je prédis qu’on va avoir un nombre record de femmes élues par la CAQ, le 1er octobre, a-t-il tenu à préciser vendredi. Et écoutez, ce sont peut-être les mêmes personnes qui disaient que Louis-Hébert était un château fort libéral imprenable».

Représentée par le libéral Sam Hamad pendant 14 ans, la circonscription de Louis-Hébert est tombée aux mains de la CAQ lors d’une élection partielle l’an dernier. La caquiste Geneviève Guilbault a remporté la partielle avec 51 % des voix, loin devant son adversaire libérale.

Avec la collaboration de Charles Lecavalier