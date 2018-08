Ian Lafrenière de nouveau visé par des menaces

Des affiches montrant une caricature du candidat de la CAQ aux prochaines élections et ancien policier du SPVM, Ian Lafrenière, avec un trou de balle dans le front ont été installées, puis enlevées, au cours des derniers jours au cégep de Saint-Jérôme.

Ce n’est pas la première fois que cette image violente se retrouve dans un lieu public. En 2013, au plus fort du conflit étudiant, un graffiti de Ian Lafrenière avec un trou de balle en plein front avait été dessiné sur le mur extérieur d’un commerce du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

M. Lafrenière, qui était à ce moment porte-parole du SPVM, commentait dans les médias presque quotidiennement les manifestations étudiantes et défendait le travail des policiers sur le terrain.

Bien que l’auteur du graffiti n’ait toujours pas été identifié, l’anarchiste Jennifer Pawluck a écopé en 2015 d’une probation de 18 mois pour avoir partagé l’image du graffiti sur les réseaux sociaux.

Blague ou menace?

C’est cette même image qui se retrouvait sur les quelques affiches aperçues vendredi dernier, à l’intérieur du cégep de Saint-Jérôme. On y voit l’image de Ian Lafrenière avec un trou de balle dans le front duquel coule un filet de sang. Au bas de l’affiche, on peut lire «Ian Lafrenière pour Vachon» et un logo de la CAQ se retrouve dans le coin inférieur droit.

La direction du cégep de Saint-Jérôme a avisé son service de police local à la suite de la découverte – et du retrait – des affiches.

«Nos policiers sont allés rencontrer les gens du cégep et un rapport d’événement a été fait. Bien sûr, il faudra aussi parler à la personne visée par ce dessin», a indiqué l’agent Robin Pouliot, porte-parole de la police de Saint-Jérôme.

«S’agit-il d’une mauvaise blague? Est-ce que c’est une vraie menace? On est présentement en cueillette d’informations dans ce dossier-là», a ajouté M. Pouliot.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire.

Legault réagit

Invité à réagir à cette tentative d’intimidation envers son candidat vedette dans la circonscription de Vachon, le chef de la CAQ François Legault a dit vouloir s’assurer que Ian Lafrenière bénéficie d’une protection adéquate.

«C’est malheureux, on va s’assurer qu’il soit protégé. Comme vous le savez, il a remis son arme, donc il faut que ce soit les policiers qui le protègent. Il a déjà été menacé», a dit M. Legault.

«On avait discuté, a-t-il confié. Je l’ai rencontré deux ou trois fois avant qu’il se présente et c’était une de ses inquiétudes car déjà dans le passé il a eu des menaces. J’apprends ça, je vais m’assurer avec mon équipe que toute la sécurité lui soit donnée car j’ai pris cet engagement-là.»

François Legault a dit s’attendre à ce que la Sûreté du Québec ou la police de Longueuil (qui dessert la circonscription de Vachon) fasse le nécessaire pour assurer la protection de son candidat.

- avec la collaboration de Charles Lecavalier