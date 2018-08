Le fondateur pige dans la caisse pour un condo à Miami

Déjà accusé de fraude, l’homme d’affaires montréalais Bernard Poulin est soupçonné d’avoir retiré près de 900 000 $ de son entreprise, le Groupe SM International (SMi), entre autres pour se louer un condo à Miami. La firme lutte maintenant pour sa survie.

«Il y a des éléments de preuve clairs indiquant que Poulin a reçu des paiements [de SMi] totalisant près de 900 000 $ au cours des six derniers mois, alors que le groupe était en sérieuses difficultés financières», peut-on lire dans un document déposé la semaine dernière en Cour supérieure par les prêteurs Alaris Royalty et IPBF.

«Ces paiements ont été faits à Poulin en plus de son salaire et sont liés à des dépenses impayées de 2017 et de 2018, y compris la location d’un condo à Miami», ajoutent les deux créanciers, à qui SMi doit 120 millions $. Certains paiements provenaient carrément d’un compte gardé secret.

Si ces allégations sont vraies, Bernard Poulin a touché un salaire de SMi, même s’il ne faisait plus partie de la direction de l’entreprise depuis l’automne dernier. L’Autorité des marchés financiers (AMF) se penche sur SMi depuis l’arrestation de Poulin, en septembre 2017.

Réorganisation

SMi «a réorganisé sa structure de prise de décisions à la demande de l’AMF afin d’obtenir l’accréditation pour obtenir des contrats publics pendant trois ans. Entre autres choses, Bernard Poulin, fondateur du groupe, a été retiré de la direction», dit l’entreprise dans un document juridique.

«Ce dossier est toujours en analyse», indique Sylvain Théberge de l’AMF.

Entre-temps, SMi est toujours à l’œuvre sur des chantiers publics. L’entreprise est actuellement responsable du contrôle des matériaux pour les nouveaux paddocks du circuit Gilles-Villeneuve et de la surveillance de travaux de voirie à Québec.

«La Ville surveillera de près l’exécution des contrats afin de s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations», fait savoir David O’Brien de la Ville de Québec.

Pertes de 100 millions $

À l’œuvre chez SMi depuis l’an dernier, Deloitte estime que les finances de la firme sont en désordre depuis au moins trois ans. Le cabinet a vu des «problèmes sérieux» quant au respect de certaines normes comptables. Résultat: SMi n’a pas déposé d’états financiers vérifiés depuis 2015.

Selon Deloitte, SMi a perdu plus de 100 millions $ depuis le début de 2015, soit l’équivalent de ses revenus annuels. Sont en cause «certains contrats générant des pertes en raison de bas tarifs négociés, de budgets non respectés et de la faible productivité de certains employés», énumère-t-on.

La déconfiture de SMi a de quoi inquiéter ses salariés, puisque des licenciements se profilent maintenant que l’entreprise s’est placée sous la protection de ses créanciers.

En vente depuis janvier, SMi n’a pour l’instant reçu qu’une seule offre d’achat, présentée par la firme montréalaise Investissements Thornhill, contrôlée par François Gaudreau.

SM international en bref

Fondation: 2012

Siège social: Montréal

Salariés: 1100

Revenus annuels: environ 100 millions $

Principaux secteurs: infrastructures (36 %), énergie (25 %), télécommunications (18 %), sciences de la terre (9 %)

Sources: SMi, Deloitte