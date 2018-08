Le préfet de la MRC Manicouagan s’oppose à un projet d’Hydro-Québec

Le préfet de la MRC Manicouagan, Marcel Furlong, accuse Hydro-Québec de vouloir détourner de l’énergie nécessaire au développement économique de la région avec le projet de ligne Micoua-Saguenay.

Hydro-Québec prévoit construire une nouvelle ligne hydro-électrique de 735 kilovolts entre le poste Micoua au nord de Baie-Comeau et celui de Saguenay d’ici 2022. Le projet est estimé à plus de 600 millions de dollars.

Le préfet de la MRC Manicouagan craint que la région ne perde un avantage concurrentiel avec cette future ligne hydroélectrique.

«Les barrages sont là. C’est l’endroit au Québec où l’électricité est la moins chère. On pense qu’on devrait en profiter pour attirer des entreprises énergivores. Là, on fait le contraire. On va sortir de l’électricité de la Côte-Nord», a assuré le préfet Marcel Furlong.

Hydro-Québec s’est dite surprise de la sortie du préfet de la Manicouagan. La société d’État a précisé qu’il y aura toujours de l’énergie disponible pour des projets futurs dans la région.

De son côté, Marcel Furlong souhaite qu’Hydro-Québec révise ses prévisions des demandes énergétiques de la région en prenant compte les projets de cryptographie.