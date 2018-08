Les employés de Loto-Québec en grève cette fin de semaine

Quelque 450 employés de Loto-Québec représentés par le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) tiendront une nouvelle grève de deux jours, samedi et dimanche.

La grève qui aura lieu les 1er et 2 septembre ne devrait pas avoir d'impact sur les amateurs de loterie et de jeux de hasard.

Le 18 juin dernier, les syndiqués ont voté à 99,4 % un mandat de grève de 20 jours qu’ils utiliseront au moment opportun.

Les négociations entre les employés de Loto-Québec et la direction achoppent sur la question des salaires et de la conciliation travail-famille. Le SPGQ réclame des augmentations salariales comparables à celles offertes aux professionnels travaillant dans d'autres organismes parapublics au Québec. La sécurité d'emploi et les avantages sociaux constituent également des enjeux majeurs pour ces membres du SPGQ.

Les employés ont débrayé durant quatre jours, du 16 au 20 août dernier.