Les huissiers débarquent sur la rue Langelier à Saguenay

Les locataires des immeubles de la rue Langelier dans le secteur Arvida, à Saguenay, ont reçu la visite de huissiers cette semaine.

La compagnie qui est propriétaire du parc immobilier éprouve d'importants problèmes financiers selon ce que les employés ont pu constater.

«On n'a pas de fonds, nos comptes sont bloqués et on n'a pas de fournisseurs parce qu'on est barré partout», a indiqué la gestionnaire du parc immobilier, Josée Lavoie.

Cette dernière travaille pour Hampton Properties, une entreprise qui a son siège social à Montréal et qui est propriétaire des 240 logements.

Elle ne sait même pas si elle aura encore un emploi dans les prochains jours.

Des huissiers sont débarqués mercredi pour remettre un avis aux locataires, les informant qu'ils devront dorénavant payer leur loyer à un créancier.

Josée Lavoie se doutait que la compagnie avait de graves problèmes financiers.

Elle a récemment été rémunérée avec un chèque sans provision.

«Les proprios, je ne les connais pas, mais c'est du je-m'en-foutisme sûr et certain, a affirmé un autre employé chargé de l'entretien des bâtiments, Robert Longval. Il y a des mouches et des insectes dans des loyers. Il y a aussi des gens malades et tout ça traîne depuis trop longtemps.»

Joints au téléphone, les responsables de l'entreprise ont refusé de répondre à nos questions.