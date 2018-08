Nouvelle campagne contre les textos au volant

«Tout le monde sait que c’est idiot de texter au volant», dit la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à travers une campagne de sensibilisation sur les dangers de l’utilisation du cellulaire en conduisant.

Dans une vidéo d’une minute qui sera diffusée à la télévision, on voit un homme ensanglanté marcher péniblement en forêt en traînant une grosse branche. Il dépose ensuite celle-ci au bord de la route avant de prendre place sur le siège conducteur d’une voiture accidentée à proximité.

Alors qu’un passant vient à son aide, l’homme blessé lui indique qu’il a frappé la «grosse branche». On voit alors un cellulaire brisé sur le sol de la voiture. «Vous ne voudrez pas que ça se sache», peut-on finalement lire à l’écran.

Des publicités ont également été préparées pour la radio et les médias sociaux.

Des sanctions plus sévères

Les sanctions liées au cellulaire au volant sont plus sévères depuis le 30 juin. Tout conducteur qui fait usage de tels appareils au volant d'un véhicule est passible d'une amende de 300 $ à 600 $ et de cinq points d'inaptitude.

«La distraction au volant est l'une des causes les plus souvent mentionnées par les policiers concernant les accidents routiers. En resserrant la loi et en continuant de sensibiliser les automobilistes, nous comptons améliorer la sécurité sur nos routes.», a indiqué le ministre des Transports André Fortin via communiqué.

La campagne durera du 3 au 30 septembre. Des messages seront diffusés à travers les différents médias.

D’autre part, les policiers du Québec, ainsi que les contrôleurs routiers, mèneront une opération nationale concertée sur le cellulaire au volant du 21 au 27 septembre prochain.