Un beau long week-end en perspective

Le mois d’août va se terminer en beauté, vendredi, avec une journée ensoleillée pour l’ensemble du Québec et des températures confortables.

Vendredi, les températures seront un peu plus chaudes que la veille, avec un maximum de 21 °C et 24 °C sur le sud-ouest et le centre du Québec. Les températures seront plus fraîches pour l’est de la province, environ 18 °C. Le ciel sera ensoleillé pour tout le monde.

Samedi, les températures vont recommencer à augmenter, tout comme l’indice Humidex. Des averses et des orages seront possibles au cours de l’après-midi et en soirée.

Une alternance de soleil et de nuages et des possibilités d’averses et d’orages sont prévus pour la journée de samedi. Les températures devraient augmenter, tout comme l’indice Humidex.

La journée de dimanche devrait être similaire, mais le risque d’averses beaucoup plus faibles.

À Montréal comme à Québec, le soleil sera de la partie avec quelques nuages, le mercure affichera 29 °C et 26 °C, respectivement.

Lundi, un nouveau système devrait faire son apparition et apporter de la pluie sur l’ensemble de la province au fur et à mesure de la journée.