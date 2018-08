Une organisatrice de campagne de Lisée claque la porte

En porte-à-faux avec Jean-François Lisée quant au type de campagne électorale à mener, une organisatrice du Parti québécois a claqué la porte.

Danielle Rioux, une employée de longue date de l’équipe péquiste qui était responsable des tournées, a quitté ses fonctions il y a quelques jours.

Appelé à commenter, le chef péquiste a convenu qu’il y avait eu des différends avec Mme Rioux quant au déroulement du marathon électoral.

«Moi j’ai absolument besoin d’une équipe qui est très flexible, très réactive, parce que c’est comme ça que je suis candidat et c’est comme ça que je veux être premier ministre. Alors ce n’est pas vrai que s’il y a un événement dans trois jours, je vais me plaindre d’être piégé parce que j’ai eu juste trois jours d’avis. Non, s’il faut réagir dans la minute, il faut réagir dans la minute et il faut que toute l’équipe soit au quart de tour», a-t-il soutenu, en marge d’une visite de ferme à Saint-Hyacinthe.

Il en prend pour exemple la conférence conjointe des chefs de parti à l’UPA pour défendre la gestion de l’offre, qui a forcé son organisation à revoir l’itinéraire du chef rapidement.

«C’est la décision qu’on a prise, alors Mme Rioux considérait que le nombre de changements qu’on fait, elle n’était pas à l’aise avec ça. On a dit bien c’est très bien, on va se réorganiser, a insisté Jean-François Lisée. Dans une campagne, il y a des ajustements de personnel qui se font.»

Le chef péquiste a néanmoins tenu à saluer le travail de son ex-organisatrice: «C’est une femme remarquable, qui a donné énormément d’aide au PQ ces dernières années, (...) je la respecte, je la comprends, je lui souhaite bonne chance pour la suite».