7 évasions tropicales de luxe à couper le souffle

Êtes-vous plutôt du genre chic ou rustique lorsque vient le temps de choisir votre hébergement lors d'un séjour à l'étranger?

Vous n'avez peut-être pas vraiment besoin de trancher puisque certains établissements arrivent à offrir un bon mariage des deux.

Voici une liste de sept évasions tropicales qui permettent de combiner chic et rustique proposée par le site JetSetter.

1. Keemala (Phuket, Thaïlande). Pourtant situé à peine à une quinzaine de minutes de route de la vie tumultueuse de Patong, cet hôtel est situé dans une oasis de paix qui offre une vue autant sur la jungle que sur la mer d'Andaman. L'architecture de toutes les unités d'habitation du complexe reflète le style de vie de l'une des quatre tribus fictives faisant partie des légendes de Phuket. Des douches pluie, des lits à baldaquin et des piscines privées viennent compléter le décor.

2. Pangkor Laut Resort (Pangkor, Malaisie). Les clients de cet hôtel situé sur une petite île privée au large des côtes malaisiennes ont la chance de séjourner dans un décor où jardin, colline, plage et mer se côtoient. La décoration est pour sa part inspirée de l'Asie du Sud-est. Des balcons faisant face à la mer, de grands jacuzzis et une literie de luxe sont aussi au rendez-vous.

3. Four Seasons Tented Camp Golden Triangle (Thaïlande). Voilà un endroit qui plaira assurément aux amateurs de glamping. Cet hôtel aux «tentes» de luxe est situé en bordure du Ruak, sur la frontière séparant la Thaïlande du Myanmar. Les 15 unités d'habitation de style rustique sont entre autres équipées de baignoires de cuivre faites à la main et de chaises de cuir et de bois. Côté modernité, les clients peuvent compter sur l'Internet sans-fil, l'air conditionné et un minibar. On vous propose aussi de prendre part au rituel de soins pour les éléphants.

4. Hotel Escondido (Puerto Escondido, Mexique). Plus près de chez nous, cet hôtel situé sur la côte ouest du Mexique, au sud d'Acapulco, est un parfait mélange de rustique et de chic. Les bungalows ont été construits sous forme de palapas, des hamacs installés sur les terrasses et les clients peuvent se rafraîchir dans une piscine privée. Les superbes montagnes de la Sierra Madre del Sur complètent le paysage.

5. Soneva Kiri (Koh Kut, Thaïlande). L'élément qui retient le plus l'attention dans cet hôtel est assurément le fait que vous pouvez manger dans une structure dans le haut des arbres alors que le serveur livrera votre repas en tyrolienne! Dans le même ordre d'idée, les espaces pour manger, les salles de bains et un cinéma ont été aménagés en plein air pour vous permettre de rester connecté avec la nature.

6. Secret Bay (Dominique). Située entre la Guadeloupe et la Martinique, la Dominique a longtemps été sous le radar des touristes. Le Secret Bay propose huit unités d'habitation dont le mobilier a été fabriqué par des artisans locaux. Selon où vous logez, vous aurez une vue sur Secret Beach, Prince Rupert Bay, TiBay Beach ou encore la Cario River.

7. Ka'ana Resort (San Ignacio, Belize). Cet hôtel a été construit aux portes d'une ancienne cité maya d'où son nom qui signifie «Lieu céleste». Partagez vos journées entre le spa de l'hôtel, les leçons de cuisine ancienne ou encore le patio de yoga. Si vous êtes plus du genre aventureux, partez à la découverte de l'ancienne citadelle maya Tikal, enfilez masque et tuba pour une séance de plongée en apnée ou montez à dos de cheval pour une randonnée sur un site archéologique.