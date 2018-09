«Ça ne passe plus», lance la CAQ aux membres du crime organisé

La Coalition Avenir Québec (CAQ) annonce ses couleurs aux membres du crime organisé en dévoilant sa politique en matière de sécurité publique.

Le ton n’est pas sans rappeler celui de Stephen Harper et de sa politique du «tough on crime». Cette approche est aujourd’hui incarné par le candidat-vedette Ian Lafrenière, ex-porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Advenant l’élection d’un gouvernement caquiste, le parti de François Legault promet donc d’injecter 10 millions de dollars supplémentaires lors d’un premier mandat pour lutter contre le crime organisé et, plus particulièrement, contre les Hells Angels.

«On se retrouve avec un crime organisé qui a tous les moyens. On veut être à forces égales avec eux», explique celui qui espère dans la circonscription de Vachon, en Montérégie.

«Je ne peux pas être fier»

La CAQ promet donc davantage d’équipes mixtes dédiées à lutte anti-motard et une meilleure collaboration entre les procureurs de la Couronne et la police pour éviter des fiascos comme l’avortement du procès SharQc. On misera aussi sur des interventions soutenues auprès d’Ottawa afin d’empêcher les membres de groupes criminels d’afficher leurs couleurs publiquement.

«Comme la majorité des Québécois, je ne peux pas être fier de voir les motards criminalisés faire leur grande fête annuelle», estime Ian Lafrenière.

«Ce n’est pas une question de mode, ce n’est plus une question d’apparence. On sait que, pour eux, c’est de l’intimidation. On ne peut pas tolérer ça comme société», ajoute-t-il.

Fini l'ingérence politique

L’ancien haut gradé du SPVM confirme aussi que le politique s’ingère dans les affaires de la police et qu’il se fera un point d’honneur de garder séparés ces deux pouvoirs s'il siège à l'Assemblée nationale.

«Je peux vous dire que j’ai adoré la police. Je commence à m’initier à la politique. Je vous fais la promesse que les deux ne vont pas ensemble. L’ingérence politique, c’est-ce que j’ai détesté le plus dans mon travail de policier», avoue Ian Lafrenière.

Ian Lafrenière affirme aussi que le poste du grand patron de l’UPAC, Robert Lafrenière, fera l’objet d’une réévaluation.

S’attaquer aux proxénètes

La lutte au proxénétisme constitue une autre action prioritaire pour la CAQ.

Cinq millions supplémentaire seront donc disponibles pour doubler la taille des équipes qui s’attaquent aux 1300 proxénètes que compte la province.