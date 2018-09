Couillard promet une nouvelle «antenne» vers le nord de Québec

Advenant qu’il soit à nouveau porté au pouvoir, le premier ministre Philippe Couillard s’engage à bonifier le projet de transport structurant de la Ville de Québec en implantant une antenne vers le nord.

C’est notamment ce qu’a indiqué M. Couillard lors d’un point de presse sur la mobilité, samedi.

Le chef libéral n'a pas précisé le tracé précis de cette antenne, ni s'il s'agissait d'une ligne de tramway, de trambus ou de voie réservée aux autobus.

Présentement, le point le plus au nord de l’éventuel tramway est le terminus de Charlesbourg, situé à l’angle des boulevards Louis-XIV et Henri-Bourassa, tandis qu’une voie exclusive aux autobus est prévue jusqu’au terminus Bastien, près de Wendake.

En plus de réitérer son engagement pour le «meilleur projet de troisième lien» possible entre Québec et Lévis, le chef libéral a promis d’assurer la mise en place d’une interconnexion entre les éventuels projets de transport collectif de ces deux villes.