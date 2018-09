Du nouveau pour Adrénaline Sports

Adrénaline Sports de Québec bonifie son offre de produits avec l’achat du Centre Honda d’Auto Frank et Michel, dans le cadre d’une transaction privée qui a été annoncée vendredi.

Le Groupe Theetge, qui regroupe trois concessionnaires automobiles de la grande région de Québec, a choisi de vendre le Centre Honda, après douze ans d’activités sur la Côte-de-Beaupré.

Le Centre Honda se spécialise dans la vente et le service après-vente des produits de la gamme Power Sport de Honda, allant du taille-bordure jusqu’aux véhicules côte à côte, en passant par la moto et la souffleuse.

Auto Frank et Michel, détaillant de véhicules Honda, pourra se concentrer sur la construction d’un tout nouveau garage évalué à près de 10 millions $, sur sa propriété du boulevard Sainte-Anne.

Selon Steffy Theetge, directrice des communications, le projet de construction n’est pas étranger à la décision de vendre le Centre Honda qui était aménagé à même le bâtiment actuel. Les exigences environnementales expliqueraient ce choix.

Les travaux de construction du nouveau garage devraient commencer l’an prochain, pour une ouverture en 2020. Le projet comporte aussi la reconstruction du bâtiment dédié à la vente de véhicules d’occasion qui a été détruit par un incendie le printemps dernier.

«Ça va être très intéressant. On consolide nos activités. On était déjà un très gros centre de produits récréatifs à Québec», a partagé Pamela Besner, directrice générale et copropriétaire d’Adrénaline Sports, qui était visiblement emballée par cette nouvelle aventure.

Hausse des ventes

Le déménagement du Centre Honda a commencé vendredi et se poursuivra au cours des prochains jours. Les employés qui le désiraient ont pu être transférés chez Adrénaline Sports. Les autres resteront à l’emploi d’Auto Frank et Michel.

En plus d’offrir les produits BRP, Ski-Doo, Spyder, Can-Am, etc., Adrénaline Sports ajoute toute la gamme de produits récréatifs Honda sous un même toit. Selon Mme Besner, l’été 2018 a été favorable à la vente de produits récréatifs, qui a connu une hausse d’environ 5 % par rapport à l’an dernier, le beau temps y ayant contribué pour beaucoup.