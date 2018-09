«En guerre»: un film nécessaire

Pour leur quatrième collaboration, le réalisateur Stéphane Brizé et l’acteur Vincent Lindon offrent un long métrage sur les ravages du système économique actuel.

La guerre du titre est celle d'ouvriers contre un patron qui veut fermer leur usine sous prétexte qu’elle n’est pas assez rentable. C’est une guerre d’usure, faite de manifestations, d’atermoiements, de refus de négocier, de bris de contrat. C’est une guerre dans laquelle «l’ennemi» demeure invisible, tapi derrière les vitres d’un bureau.

Mais c’est aussi un ennemi qui a pour noms «actionnaire» ou «compétitivité», autant de termes désincarnés. À la tête des ouvriers, Laurent (Vincent Lindon), le délégué syndical, épaulé par Mélanie (Mélanie Rover), galvanise les troupes, exige des comptes, tempête, lance des actions publiques, etc.

«En guerre» ressemble presque à un film d’action avec ses images filmées avec une caméra à l’épaule, les capsules des informations télévisées, les réunions de stratégie, son rythme haletant.

Or, il y a bien plus que ça. Le film est un instantané de la société dans laquelle on vit. Les dilemmes moraux sont examinés un à un dans toute leur violence. Car quelle morale soutient les décisions économiques? Le licenciement de plus de 1000 travailleurs peut-il se justifier par l’envie d’engranger plus d’argent? Une mère de trois enfants qui gagne un peu plus du salaire minimum après 25 ans de service n’a-t-elle pas droit au respect? Le temps du patron d’une compagnie vaut-il plus que le temps d’un employé?

Contrairement à «La loi du marché», collaboration précédente avec Stéphane Brizé qui a valu à l'acteur le prix d'interprétation masculine à Cannes, Vincent Lindon n’incarne pas un personnage renfermé. Laurent parle, crie, explose, négocie, insulte, encourage. Il vit selon ses principes et se bat pour construire un monde meilleur pour les siens.

«En guerre» nous renvoie aussi à nous-mêmes, à ce que nous pouvons ou pas tolérer, à notre indifférence, à notre confort, à nos valeurs. Et ça, c’est indéniablement la marque d’un grand film.

Note: 4 sur 5