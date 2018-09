«J’ai sacrifié beaucoup de choses pour voler» - Patrick Benoit

Chaque matin, il nous informe de l’état de la circulation via l’équipe de «Salut Bonjour». Ironiquement, Patrick Benoit se soucie peu du trafic, lui qui possède sa licence de pilote privé depuis une douzaine d’années et qui se promène à 10 000 pi d’altitude! Rencontre avec un passionné d’aviation.

Patrick, as-tu un souvenir précis de ton tout premier vol?

Bien sûr! J’étais âgé de 12 ans. La famille de mon père possédait un camp de pêche familial, au nord de Saint-Michel-des-Saints. Un jour, papa avait demandé à un pilote d’aller survoler l’endroit en hydravion. À un moment donné, le moteur a lâché en plein ciel, et le pilote a dû effectuer un amerrissage forcé.

Assez marquant comme premier vol!

L’appareil a effectué quatre bonds sur l’eau avant de s’immobiliser. Les portes ont été arrachées. Heureusement, personne n’a été blessé, mais nous avons eu toute une frousse! Il faut croire que je ne suis pas resté traumatisé par cet événement, puisque, adolescent, mon jeu préféré sur l’ordinateur était le «Flight Simulator» de Microsoft. Je pouvais passer des heures dans le sous-sol de mes parents à voler virtuellement.

Et comment es-tu passé du virtuel au réel?

En 2004, j’ai reçu un forfait Pilote d’un jour pour mon anniversaire. Après un petit cours théorique, je suis passé à la pratique: un vol durant lequel j’étais assis dans le siège du pilote. Sous la surveillance de l’instructeur, j’ai pris le contrôle de l’appareil et même effectué les communications avec la tour de contrôle. J’ai tellement aimé l’expérience que je me suis offert deux autres forfaits similaires. Voyant mon intérêt, mon instructeur m’a dit: «Pourquoi ne suis-tu pas une formation de pilote privé?»

Et quelle fut ta réponse?

J’ai dit que j’amassais mes sous pour me payer cette formation, sachant que c’était assez onéreux. Mais à ma grande surprise, il m’a dit que je pouvais voler à mon rythme et payer un cours à la fois. En plus, je ne partais pas de zéro: mes vols de Pilote d’un jour comptaient parmi les 45 heures minimums nécessaires pour obtenir ma licence. J’ai décidé de foncer! Trois mois plus tard, j’étais officiellement pilote!

Le premier vol solo est, paraît-il, toujours spécial dans le coeur d’un pilote.

C’est vrai! Dans mon cas, après 10 heures de formation, mon instructeur a jugé que j’étais prêt pour mon premier vol solo! Il s’agit d’un petit circuit: décollage, vol de quelques minutes autour de l’aéroport et atterrissage. Mais c’est tout de même excitant de pousser la manette des gaz seul dans l’avion! En arrivant au sol, j’ai poussé un cri, en oubliant mes écouteurs qui sont munis d’un micro. Je me suis donc crié dans les oreilles! (rires)

Une fois ton brevet de pilote en poche, quelles ont été tes premières destinations?

J’ai commencé par de courtes distances et, petit à petit, j’ai agrandi mon périmètre de confiance. Ce qui est merveilleux avec le fait de piloter un avion, c’est qu’il est possible d’aller à Bonaventure en Gaspésie, ou à Cape Cod aux États-Unis, puis de revenir le soir même! Ça me permet de maximiser mes journées de congé!

Tu as sûrement quelques anecdotes de vol!

La plus mémorable, c’est lors d’un vol en direction de Bonaventure, avec mon amoureuse, Jessica, et un ami. Avant de partir, je vérifie la météo qui est un peu incertaine. Je revérifie une fois rendu au-dessus de Rivière-du-Loup, et tout est encore beau. Puis, en arrivant à la hauteur de la Baie-des-Chaleurs, je regarde au loin et j’aperçois de la brume de mer au sol. Impossible d’atterrir dans de telles conditions. J’ai modifié mon plan de vol et dérouté l’appareil vers l’aéroport de Charlo au Nouveau-Brunswick.

Une sage décision.

En effet! Mais une fois à Charlo, le terminal de l’aéroport était fermé. Nous avons donc passé la nuit dans l’avion à «essayer» de dormir, malgré le peu d’espace et les nombreux moustiques qui avaient réussi à entrer. Je le dis toujours: l’avion, ce n’est pas si jet set! Du camping d’avion, ça ne l’est assurément pas! (rires)

Quels sont tes moments préférés en vol?

Les paysages sont magnifiques! Jamais je ne suis blasé devant un superbe coucher de soleil. J’aime aussi voir l’émerveillement des gens qui m’accompagnent lorsqu’on vole, par exemple, au-dessus des nuages: on dirait un plancher d’ouate blanche! Je vole régulièrement avec mon amoureuse, Jessica, et nos fils, Nolan, six ans, et Isaac, quatre ans. Ma mère est une bonne passagère, elle s’extasie autant devant le nombre de piscines qui ont l’air si minuscules vues d’en haut que devant la beauté des montagnes multicolores à l’automne. J’adore aussi faire des baptêmes de l’air pour transmettre ma passion!

Y a-t-il des gens de ton entourage qui n’ont jamais volé?

Mon père est décédé du cancer, il y a un an. Il n’a jamais volé avec moi. Visiblement, il est resté marqué de notre amerrissage d’urgence, lui qui n’aimait pas particulièrement voler avant même cette mésaventure. Durant sa dernière année de vie, je lui ai offert de m’accompagner en avion: «C’est maintenant ou jamais!» Mais ça ne lui tentait pas. Je l’emmène désormais en pensée à chacun de mes vols.

Voles-tu régulièrement?

J’ai sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir voler, mais je vole moins depuis que j’ai des enfants, puisque le sport de mes fils occupe nos temps libres, avec le hockey l’hiver et le soccer l’été. Si bien que j’ai dû mettre de côté ma formation pour devenir pilote commercial. Mais l’avion, ce n’est pas que des promenades, c’est surtout un moyen de transport rapide, et passionnant pour moi!

Suivez Patrick Benoit à «Salut Bonjour» en semaine, du lundi au vendredi, dès 6 h, à TVA.